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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: توجية لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة تجار العمله

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتشرف بوجودي في ميناء الأسكندرية اليوم لاشراف عن الافراج عن البضائع  من مسلتزمات انتاج واعلاف ومواد غذائية.

وقال مدبولي أن توحيد سعر الصرف اهم خطوة قامت بها الدولة المصريه علي مدار الايام والليالي الماضية قائلا:" هناك اجرءات كبيرة منها توفير السيولة الدولارية الكبيرة لتوحيد سعر الصرف فلا يمكن لاي دولة ان يكون بها سعرين للصرف

واضاف رئيس الوزراء ان توفير السيولة  بجانب اجرءات البنك المركزي  التي اعلن عنها امس تؤكد ان  لدينا الاطئنمان والثقه لتدبير العملة المطلوبه لدفع عجله الاقتصاد المصري مشيرا الي اننا مستمرين لتعظيم الاستفادة من اصول الدولة ونحن  منفتحه للصفقات كبيرة قادمة من خلال حسن استغلال اصول الدولة واصلاح الهيكلي لاقتصاد المصري وتشجيع الصناعات الداعمة لاقتصاد


واشار رئيس الوزراء تم التوجيه لوزراة الداخلية بالضرب من حديد لكل للقضاء تجار السوق السوداء  والمنظومة الغير رسمية لتحويلات المصريين في الخارج

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