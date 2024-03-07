فوز 15 مشاركا في القطب الشمالي على متن كاسحة روساتوم النووية للجليد

فاز خمسة عشر شابا من ثمانية دول منها أوزبكستان والكاميرون وبنغلاديش وتونس وفلسطين وبيلاروسيا وروسيا للسفر على متن كاسحة الجليد الروسية .

وكانت قد اختارت مؤسسة روساتوم الحكومية امس، في إطار برنامج مهرجان شباب العالم ٢٠٢٤ المقام بسوتشي، 15 من المشاركين الشباب الذين سينضمون إلى البعثة العلمية والتعليمية إلى القطب الشمالي.

بدأ الاختيار في 28 فبراير، والذي يوافق يوم القطب الشمالي، وتم على عدة مراحل. في المجمل، تم تلقي أكثر من ألفي طلب من شباب من مختلف أنحاء العالم. قدم المرشحون حلولا إبداعية ومبتكرة لبرنامج البعثة، وشاركوا في الألعاب الفكرية، وقدموا أنفسهم وأفكارهم للترويج للمشروع في مدنهم وبلدانهم.

وفي 5 مارس، أقيمت المرحلة النهائية من الاختيار في مهرجان الشباب العالمي. قدم المشاركون الشباب إلى هيئة المحلفين كفاءاتهم الفريدة، والتي سيتمكنون من تطبيقها كجزء من بعثة شبابية علمية فريدة من نوعها إلى القطب الشمالي.

قال أليكسي ليخاتشيف، رئيس لجنة التحكيم والمدير العام لروساتوم: "نحن نواجه مهمة صعبة وهي اختيار 14 خبيرا فقط ، سيصبحون مرشدين في نطاق البعثة العلمية للشباب إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية في روساتوم. تم ترتيب اختيار الأفضل بأكثر الطرق حيادية. أنا متأكد من أن الرحلة الاستكشافية ستكون ممتازة إلى واحدة من أكثر الأماكن غرابة على كوكبنا، ذلك بالاضافة الى المعرفة الجديدة والإثراء الفكري الذين سيحظون به".

تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الاختيار على المسرح الرئيسي للمهرجان امس، وتم اختيار المشارك الخامس عشر الأخير مباشرة في العرض الصباحي للمهرجان. كان المشاركون في البعثة ممثلين عن ثمانية بلدان، بما في ذلك أوزبكستان والكاميرون وبنغلاديش وتونس وفلسطين وبيلاروسيا وروسيا. تم تقديم الشهادات إلى المرشحين النهائيين من قبل قادة كاسحات الجليد النووية "أورال" و"القطب الشمالي" إيفان كورباتوف وألكسندر سكريابين.

شاركت شاهزادة يوكوبوفا مشاركة من أوزبكستان، وهي طالبة في السنة الرابعة من فرع جامعة MEPhl بطشقند، انطباعاتها بعد الإعلان عن فوزها: "حلمت برؤية القطب الشمالي بعيني، واليوم تحقق حلمي! خلال الرحلة الاستكشافية، أريد استكشاف الأشعة الكونية مع اقترابي من القطب الشمالي. وبعد ذلك اتطلع الى عقد سلسلة من الندوات مع أعضاء نادي العلماء الشباب، لمواصلة البحث في هذا الاتجاه.

أشار أخصائي الأشعة البالغ من العمر 28 عاما من العراق راند عثمان، الذي يعمل في مجال الرقمنة في الطب واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي: "خلال بعثة روساتوم في القطب الشمالي، أنا مستعد لاستكشاف التكيف الفردي للإنسان مع بيئة القطب الشمالي. سيساعد الجمع اليومي للبيانات المتعلقة بالتغذية والنشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم على تسليط الضوء على معايير سلامة الموظفين وصحتهم. نحن بحاجة إلى دراسة صحة المشاركين في الظروف القاسية في أقصى الشمال. وسأكون سعيدا أيضا بإجراء تدريبات رياضية صباحي للمشاركين في الحملة!"

سيكون راند (المسعف) أول مواطن عراقي يذهب في كاسحة جليد إلى القطب الشمالي. عند عودته، يخطط لإجراء تحليل علمي للبيانات التي تم الحصول عليها، وسيصبح أيضا سفيرا لروساتوم.

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