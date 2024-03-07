عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فوز 15 مشاركا في القطب الشمالي على متن كاسحة روساتوم النووية للجليد

صدى البلد

فاز خمسة عشر شابا من  ثمانية دول منها أوزبكستان والكاميرون وبنغلاديش وتونس وفلسطين وبيلاروسيا وروسيا للسفر على متن كاسحة الجليد  الروسية .

وكانت قد اختارت مؤسسة روساتوم الحكومية امس، في إطار برنامج مهرجان شباب العالم ٢٠٢٤ المقام بسوتشي، 15 من المشاركين الشباب الذين سينضمون إلى البعثة العلمية والتعليمية إلى القطب الشمالي.

بدأ الاختيار في 28 فبراير، والذي يوافق يوم القطب الشمالي، وتم على عدة مراحل. في المجمل، تم تلقي أكثر من ألفي طلب من شباب من مختلف أنحاء العالم. قدم المرشحون حلولا إبداعية ومبتكرة لبرنامج البعثة، وشاركوا في الألعاب الفكرية، وقدموا أنفسهم وأفكارهم للترويج للمشروع في مدنهم وبلدانهم.

وفي 5 مارس، أقيمت المرحلة النهائية من الاختيار في مهرجان الشباب العالمي. قدم المشاركون الشباب إلى هيئة المحلفين كفاءاتهم الفريدة، والتي سيتمكنون من تطبيقها كجزء من بعثة شبابية علمية فريدة من نوعها إلى القطب الشمالي.

قال أليكسي ليخاتشيف، رئيس لجنة التحكيم والمدير العام لروساتوم: "نحن نواجه مهمة صعبة وهي اختيار 14 خبيرا فقط ، سيصبحون مرشدين في نطاق البعثة العلمية للشباب إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية في روساتوم. تم ترتيب اختيار الأفضل بأكثر الطرق حيادية. أنا متأكد من أن الرحلة الاستكشافية ستكون ممتازة إلى واحدة من أكثر الأماكن غرابة على كوكبنا، ذلك بالاضافة الى المعرفة الجديدة والإثراء الفكري الذين سيحظون به".
تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الاختيار على المسرح الرئيسي للمهرجان امس، وتم اختيار المشارك الخامس عشر الأخير مباشرة في العرض الصباحي للمهرجان. كان المشاركون في البعثة ممثلين عن ثمانية بلدان، بما في ذلك أوزبكستان والكاميرون وبنغلاديش وتونس وفلسطين وبيلاروسيا وروسيا. تم تقديم الشهادات إلى المرشحين النهائيين من قبل قادة كاسحات الجليد النووية "أورال" و"القطب الشمالي" إيفان كورباتوف وألكسندر سكريابين.

شاركت شاهزادة يوكوبوفا مشاركة من أوزبكستان، وهي طالبة في السنة الرابعة من فرع جامعة MEPhl بطشقند، انطباعاتها بعد الإعلان عن فوزها: "حلمت برؤية القطب الشمالي بعيني، واليوم تحقق حلمي! خلال الرحلة الاستكشافية، أريد استكشاف الأشعة الكونية مع اقترابي من القطب الشمالي. وبعد ذلك اتطلع الى عقد سلسلة من الندوات مع أعضاء نادي العلماء الشباب، لمواصلة البحث في هذا الاتجاه.

أشار أخصائي الأشعة البالغ من العمر 28 عاما من العراق راند عثمان، الذي يعمل في مجال الرقمنة في الطب واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي: "خلال بعثة روساتوم في القطب الشمالي، أنا مستعد لاستكشاف التكيف الفردي للإنسان مع بيئة القطب الشمالي. سيساعد الجمع اليومي للبيانات المتعلقة بالتغذية والنشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم على تسليط الضوء على معايير سلامة الموظفين وصحتهم. نحن بحاجة إلى دراسة صحة المشاركين في الظروف القاسية في أقصى الشمال. وسأكون سعيدا أيضا بإجراء تدريبات رياضية صباحي للمشاركين في الحملة!"

سيكون راند (المسعف) أول مواطن عراقي يذهب في كاسحة جليد إلى القطب الشمالي. عند عودته، يخطط لإجراء تحليل علمي للبيانات التي تم الحصول عليها، وسيصبح أيضا سفيرا لروساتوم.

IMG-20240307-WA0154
IMG-20240307-WA0154
IMG-20240307-WA0153
IMG-20240307-WA0153
IMG-20240307-WA0151
IMG-20240307-WA0151
IMG-20240307-WA0150
IMG-20240307-WA0150

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

ترشيحاتنا

سعر الدولار الجمركي اليوم الخميس 7 مارس

«مدبولي» يتفقد «الشرق الأوسط لتكرير البترول» ويستمع لشرح تفصيلي حول إنتاج الشركة وتطويرها

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 | 6 معلومات رسمية بشأنه الآن

الزواج والولادة أبرزها.. مساعدات استثنائية ممنوحة لـ 7 فئات |مشروع قانون

الملا: نستهدف زيادة إنتاج الشرق الأوسط لتكرير البترول 60% مع نهاية مارس 2025

مفاجأة مدوية| كواليس منع نجم الزمالك من مباراة الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ