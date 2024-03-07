الملا: نستهدف زيادة إنتاج الشرق الأوسط لتكرير البترول 60% مع نهاية مارس 2025

خلال جولة رئيس الوزراء....

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول واستمع لعرض تفصيلي حول إنتاج الشركة ومراحل تطويرها.

نستهدف زيادة إنتاج الشرق الأوسط لتكرير البترول 60% مع نهاية مارس المقبل



وقال وزير البترول طارق الملا إننا نعمل على زيادة إنتاج الشركة مع نهاية شهر مارس المقبل 60%، وزيادة طاقة التكرير من 100 ألف برميل في اليوم، إلى 160 ألف برميل، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعمل على سد الفجوة الاستيرداية من الغاز والسولار، إضافة إلى زيادة حجم العمالة إلى 200 ألف عامل على الأرض.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تفقدوا مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل جولته، أن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.