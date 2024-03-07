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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: توفير السلع والمنتجات الأساسية بمعرض "أهلا رمضان" بباب الشعرية

صدى البلد

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إنه تم نشر عدد كبير من المنافذ بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالعاصمة .


جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الخميس/ وأيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، معرض "أهلًا رمضان" في باب الشعرية والذي تم إقامته؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.


وتفقد المحافظ المعرض الذي يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعاره عن السوق على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بكميات تكفى حاجة المواطنين.


وثمن دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسي للأجهزة التنفيذية في تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.


وأوضح أن هذه الحملات تهدف أيضًا لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بالمنافذ .


ويضم معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية والذي يشارك فيه كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين وعدد من شركات القطاع الخاص، كافة السلع الأساسية ومثل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق. 

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