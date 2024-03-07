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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس حقوق إنسان النواب يبحث مع عضو بالبوندستاج القضايا ذات الاهتمام المشترك

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

بحث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان اليوم /الخميس/ مع النائبة ريناتا ألت رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، القضايا ذات الاهتمام المشترك.


واستعرض رضوان -خلال اللقاء- أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتطور الملحوظ الذي شهدته الدولة المصرية في هذا المجال منذ عام 2014 وإلى الآن خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ومخرجات الحوار الوطني وما مرت به مصر من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجهتها على المستوى المحلي. 


وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تطرق رضوان إلى استضافة مصر لما يزيد عن 10 ملايين لاجئ، والحرب على غزة وما يشهده الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والعمليات الإجرامية التي تعد ضد كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.


وأشار إلى أن ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني هو ممارسات ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدا ضرورة توحيد الصفوف الدولية لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين منظمة الأونروا من استئناف عملها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للحد من الوضع الكارثي في غزة. 


وشدد رضوان على أهمية عمل البرلمانيين سويا على جميع الأصعدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وضمان استمرار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
 

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