أحكام رادعة للمسئولين عن انهيار أحد العقارات في قطر

أصدر النائب العام القطري بيانا هاما بشأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم حيث قال فيه: أصـدرت المحكمة الابتدائية المختصة حكمها بمعاقبـة المتهـم المدير المشـرف على الشركة المنفذة لأعمـال الصيانــة بالحبــس مـدة 5 سنــوات وبالحبـس مدة 3 سنوات للمتهم استشـاري الشركة سالفة الذكر وبالحبــس مدة سنة واحدة للمتهـم المالك للعمـارة مع وقف تنفيــذ عقوبــة الحبــس بالنسبة للأخير ، وذلك عن التهم المسندة إليهم.

وأضاف البيان : وقد بلغت قيمة الغرامة المقضـي بهـا بالنسبـة للشركـة المتهمـة الرئيسيـة التـي قامت بأعمال الصيانة مبلغ 500 ألـف ريال قطـري فيمـا بلغـت غرامة المتهم المالك للعمارة مبلغ عشرون ألف ريال قطـري

كما قضت المحكمة بإبعـاد غيـر القطرييـن عـن الدولـة بعـد تنفيـذ العقوبــة المقضـي بهـا.