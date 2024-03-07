ورشة عمل لمناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تم عقد ورشة عمل،برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بحضور : الأستاذ وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية ، الأستاذ محمد عامر مدير الساحات بمحافظة القاهرة ، المهندس طارق حسن مدير مشروع المواقف بالمحافظة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الإشغالات والمواقف بالوحدات المحلية ومديري الشؤون القانونية والمالية والتخطيط العمراني والإيرادات بديوان عام المحافظة

حيث تتناول ورشة العمل استعراض ومناقشة تفاصيل وآليات تطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ، وقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون ، من خلال التركيز على شرح وتعريف قانون تنظيم المركبات في الشوارع ونطاق تفعيله وإلقاء الضوء على دور اللجان المعنية بالتطبيق وتشكيلها،بجانب استعراض تجربة "محافظة القاهرة"،كتجربة استرشادية وسابقة عملية للاستفادة منها في تنفيذ القانون

من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للورشة : التي يتم عقدها لمدة " يوم واحد " وتستهدف نقل تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن إجراءات تطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع بدائرة المحافظة ،بهدف تحقيق الانضباط وتنظيم الانتظار وتعظيم موارد المحافظة ومواجهة بعض السلوكيات والممارسات السلبية،والاستفادة منها في دعم وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة