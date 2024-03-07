تقرير هولندي: دبابة إسرائيلية استهدفت صحفيين في لبنان

يسلط تقرير حديث صادر عن المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية (TNO) الضوء على الجريمة المأساوية التي شملت إطلاق النار على الصحفيين من قبل طاقم دبابة إسرائيلية في لبنان. وأدى الحادث إلى استشهاد مراسل رويترز عصام عبد الله وإصابة مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي بجروح خطيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته سكاي نيوز البريطانية، فقد وقع الهجوم في شهر أكتوبر، واستمر لمدة دقيقتين تقريبًا، أطلقت خلاله دبابة إسرائيلية قذيفتين من عيار 120 ملم على مجموعة الصحفيين. وقتلت القذيفة الأولى الشهيد عبد الله، بينما أصيبت الزميلة كريستينا عاصي بجروح بالغة. وكشف التحليل الذي أجرته المنظمة الهولندية TNO أيضًا أن الصحفيين تعرضوا لإطلاق النار، كما تشير التسجيلات الصوتية من كاميرا فيديو قناة الجزيرة.

يشير التقرير إلى أن "السيناريو المحتمل" هو أنه بعد إطلاق قذائف الدبابات، استخدم طاقم الدبابة الإسرائيلية أيضًا مدفعه الرشاش ضد الصحفيين. ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه لا يمكن تحديد الاتجاه والمسافة الدقيقة لنيران المدافع الرشاشة بشكل قاطع.

ورغم كل ما سبق ذكره، قال التقرير أنه لا يوجد ما يشير إلى أن طاقم الدبابة الإسرائيلية استهدف الصحفيين عمدًا. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم التحقق بشكل مستقل من أن الطاقم الإسرائيلي استخدم مدفعًا رشاشًا.

وذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه يجيب على الاستفسارات المتعلقة بالحادث، لكنه أكد أنه لا يستهدف الصحفيين. ولم يقدموا بعد ردًا رسميًا على نتائج تقرير المنظمة الهولندية TNO.