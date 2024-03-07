عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير هولندي: دبابة إسرائيلية استهدفت صحفيين في لبنان

مراسل رويترز الشهيد
مراسل رويترز الشهيد عصام عبد الله

يسلط تقرير حديث صادر عن المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية (TNO) الضوء على الجريمة المأساوية التي شملت إطلاق النار على الصحفيين من قبل طاقم دبابة إسرائيلية في لبنان. وأدى الحادث إلى استشهاد مراسل رويترز عصام عبد الله وإصابة مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي بجروح خطيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته سكاي نيوز البريطانية، فقد وقع الهجوم في شهر أكتوبر، واستمر لمدة دقيقتين تقريبًا، أطلقت خلاله دبابة إسرائيلية قذيفتين من عيار 120 ملم على مجموعة الصحفيين. وقتلت القذيفة الأولى الشهيد عبد الله، بينما أصيبت الزميلة كريستينا عاصي بجروح بالغة. وكشف التحليل الذي أجرته المنظمة الهولندية TNO أيضًا أن الصحفيين تعرضوا لإطلاق النار، كما تشير التسجيلات الصوتية من كاميرا فيديو قناة الجزيرة.

يشير التقرير إلى أن "السيناريو المحتمل" هو أنه بعد إطلاق قذائف الدبابات، استخدم طاقم الدبابة الإسرائيلية أيضًا مدفعه الرشاش ضد الصحفيين. ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه لا يمكن تحديد الاتجاه والمسافة الدقيقة لنيران المدافع الرشاشة بشكل قاطع.

ورغم كل ما سبق ذكره، قال التقرير أنه لا يوجد ما يشير إلى أن طاقم الدبابة الإسرائيلية استهدف الصحفيين عمدًا. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم التحقق بشكل مستقل من أن الطاقم الإسرائيلي استخدم مدفعًا رشاشًا.

وذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه يجيب على الاستفسارات المتعلقة بالحادث، لكنه أكد أنه لا يستهدف الصحفيين. ولم يقدموا بعد ردًا رسميًا على نتائج تقرير المنظمة الهولندية TNO.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

ترشيحاتنا

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة بما فيها رفح الفلسطينية

لا داعي للقلق حال ظهور دخان.. المترو يوجه رساله عاجلة لهذه المناطق

حكم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان ..هل يبطل صيامه؟

الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والأدوية.. رسائل هامة من رئيس الوزراء للمواطنين

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

3 مليارات دولار لتطوير موانئ اقتصادية قناة السويس بالتعاون مع كبار المشغلين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

فيديو

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ