موجة إضرابات تعم السكك الحديدية والمطارات في ألمانيا وتتسبب في فوضى عارمة.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد موجة إضرابات تعم السكك الحديدية والمطارات في ألمانيا وتتسبب في فوضى عارمة.

وأوضحت أنه شُلت حركة التنقل في ألمانيا، بعد توقف سائقو القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة لوفتهانزا عن العمل، وسط دعوة نقابة العمال الألمانية ونقابة سائقي القطارات إلى إضرابات لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل.



وقد تم إلغاء حوالي 80% من رحلات القطارات السريعة، وكذلك القطارات الإقليمية بسبب إضراب سائقي القطارات. وانعكس الإضراب على الحركة الجوية، حيث توقف الموظفون الأرضيون لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا (Lufthansa )عن العمل في الصباح الباكر.

وأدت الإضرابات إلى ازدحامات مرورية في المدن وعلى الطرق السريعة، وزيادة الطلب على خدمة "تأجير السيارات"، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين.

و تسببت هذه الفوضى بتأخير طلاب المدارس والموظفين، الذين كافحوا للوصول في الوقت المحدد، حيث وجد الملايين من الذين يعتمدون على القطارات أنفسهم عالقين من دون بديل.