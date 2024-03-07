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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تغليظ العقوبات على المخالفين.. حملات مكثفة بالمحافظات لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ 22

صدى البلد

نفذت محافظات الجمهورية حملات إزالة مكثفة للتعديات ضمن الموجة ال 22 على أراضي وأملاك الدولة وتغليظ العقوبات على كافة المخالفين.
قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22، أسفرت عن إزالة 27 حالة تعد بمساحة إجمالية بلغت 3661 مترا مربعا و21 قيراطا و12 سهما من أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ -في بيان صحفي اليوم الخميس استمرار المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وقال المحافظ إن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
كما نفذت كفرالشيخ تحت إشراف محافظها جمال نور الدين 14 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 2000 متر مربع بمركز قلين لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
قال محافظ كفرالشيخ إنه تم تنفيذ الإزالات خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الثانية للموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، و تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على لإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر.

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