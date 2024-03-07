السفير الأمريكي لإسرائيل: محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة مستمرة

في تطور حديث فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، قدم السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، تطمينات بأن المحادثات لم تنهار على الرغم من مغادرة وفد حماس من القاهرة.

وخلال مؤتمر عقد في معهد تل أبيب لدراسات الأمن القومي، أكد السفير ليو أنه على الرغم من عدم إمكانية ضمان نجاح المفاوضات، إلا أنها تظل نشطة. وأكد أن الخلافات بين الأطراف المعنية تتضاءل تدريجيا.

ويأتي هذا البيان عقب خروج وفد حماس من القاهرة حيث تجري المباحثات منذ يوم الأحد. وتقدم تصريحات السفير ليو لمحة عن الوضع الحالي للمفاوضات، وتبعث الأمل في إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل للصراع في غزة.

تحمل المناقشات الجارية انعكاسات كبيرة على استقرار وأمن غزة والمناطق المحيطة بها. وعلى هذا النحو، فإن تأكيدات السفير ليو بشأن استمرار المفاوضات هي بمثابة أمل وسط وضع معقد ومتقلب.