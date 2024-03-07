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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: علينا مواجهة محاولات وقف الحرب والتقدم نحو رفح

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا التزام إسرائيل بالمضي قدما في هجومها على غزة، متجاهلا الضغوط الدولية المتزايدة. وشدد نتنياهو في بيان نقلته رويترز على أهمية الوحدة في مواجهة الضغوط الخارجية لوقف الصراع.

وقال نتنياهو: "هناك ضغوط دولية وهي تتزايد، ولكن بشكل خاص عندما يرتفع الضغط الدولي، يجب علينا أن نوحد الصفوف، وعلينا أن نقف معا ضد محاولات وقف الحرب". وتؤكد تصريحاته وفقا للجارديان، تصميم الحكومة الإسرائيلية على العند والتمسك بالعدوان على الرغم من التدقيق الخارجي.

أكد رئيس الوزراء أن العمليات العسكرية ستمتد إلى كافة أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، التي وصفها بأنها آخر معاقل حماس. وأكد نتنياهو أن "من يقول لنا ألا نتحرك في رفح فهو يقول لنا اخسروا الحرب، وهذا لن يحدث". ويعكس هذا البيان الضرورة الاستراتيجية لإسرائيل لمواصلة جهودها الهجومية من أجل تحقيق أهدافها العسكرية.

وطوال فترة النزاع، حث الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر السكان المدنيين في غزة على الإخلاء إلى رفح في الجنوب بحثاً عن الأمان. وهذا يؤكد مدى تعقيد الوضع، حيث تتقاطع الاعتبارات الإنسانية مع الاستراتيجية العسكرية.

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