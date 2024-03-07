مجندون حوثيون يظهرون تضامنهم مع الفلسطينيين في العاصمة اليمنية

في عرض للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تظاهر مجندون جدد في حركة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء. وشهدت المظاهرة، التي جرت في أعقاب حملة التعبئة الأخيرة، اصطفاف مئات الجنود، وكان العديد منهم مسلحين.

انخرطت حركة الحوثي، المعروفة بدعمها من إيران، بنشاط في هجمات على الشحن المرتبطة بإسرائيل ومناطق في جنوب إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار. وبحسب ما ذكرت تأتي هذه الإجراءات ردًا على القصف المستمر لغزة.

ويؤكد عرض المجندين الجدد التزام حركة الحوثي بدعم القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوترات في المنطقة. ويسلط عرض القوة العسكرية الضوء على تصميم المجموعة على التضامن مع الفلسطينيين.