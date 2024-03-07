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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة اقتراب إنريكي من قيادة برشلونة خلفا لتشافي

صدى البلد

كشف تقارير صحفية، عن اقتراب اسم المدرب الإسباني لويس إنريكي بتولي تدريب برشلونة، خاصة في ظل ما اعلنه  تشافي هيرنانديز بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.

 

وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، يظل إنريكي ملتزمًا بتدريب باريس سان جيرمان، حيث أكد لرئيس النادي ناصر الخليفي على استكمال عقده.

 

 المدرب الإسباني يحظى بتقدير من الإدارة الباريسية بسبب قدرته على تجاوز الفترات الصعبة والثقة في الشباب. 

عقده مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث. في سياق آخر، أثار لاعب وسط إي سي ميلان، ياسين عدلي، جدلاً بعد تعبيره عن رغبته في اللعب للمنتخب الفرنسي بدلاً من الجزائري، مع التأكيد على أنه سيوضح قراره لاحقًا.

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