نتنياهو يهدد أعداء إسرائيل: انظروا للدمار غير المسبوق الذي يحدث في غزة

خلال حفل تخريج دورة ضباط الجيش، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد التزام إسرائيل بمواصلة هجومها في رفح واتخاذ إجراءات حازمة ضد التهديدات القادمة من جميع الجبهات، بما في ذلك الحدود الشمالية مع لبنان.

أكدت تصريحات نتنياهو، التي نشرتها الجارديان، تهديد إسرائيل أي خصوم يسعون لتدميرها علي حد تعبير الصحيفة. وشدد على العواقب التي سيواجهها أعداء إسرائيل مشيرا إلي ما يحدث في غزة بإنه عبرة تقدم صورة لما سيواجهونه، مسلطا الضوء على الدمار غير المسبوق الذي جلبوه على أنفسهم كما قال نتيناهو.

وبالنظر إلى المستقبل، حدد نتنياهو هدفاً واحداً: تحقيق النصر الكامل في الصراع الدائر. ومع اعترافه بالحاجة إلى تحليل الأحداث التي وقعت يوم 7 أكتوبر لتأمين عدنم حدوث ذلك في المستقبل، أكد على التركيز الفوري على تأمين مصالح إسرائيل وتحقيق النصر في الحرب الحالية.