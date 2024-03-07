United ATS تضم الألماني سورين أونيتيو لشغل منصب كبير مصممي إجراءات الطيران

أعلنت الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران (United ATS)، عن انضمام الألماني سورين دان أونيتيو إلى الشركة استعدادا لتعيينه كبير مصممي إجراءات الطيران (IFP)، خلفا لرضا المدبولي الذي يشغل منصبا كبيرا مصممي إجراءات الطيران (IFP) بالشركة، إلى جانب منصبه رئيسا للشركة المتحدة.



وأعبر رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS ، عن سعادته بانضمام أونيتيو إلى فريق عمل الشركة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، معربا عن ثقته في خبرته ليكون إضافة قوية للشركة ودفعة إضافية لنشاط المشروعات بالشركة.

الجدير بالذكر أن سورين دان أونيتيو، يتمتع بخبرات واسعة في مجال الطيران، حيث شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في عدة مؤسسات بارزة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

أبرزها، مديرا سابقا برنامج إجراءات الطيران في منطقة الشرق الأوسط (MID-FPP) لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وشغل أيضا عدة مناصب في الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خبرته السابقة في شركة بوينج وقيادته لقسم الملاحة ومكتب إعلانات الطيارين (NOTAM) في هيئة الطيران المدني في رومانيا.

وتتطلع الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بقيادة دان أونيتيو، وكوادرها المنضمة حديثا إلى فريق الشركة إلى تكثيف خطط العمل والنفاذ إلى أسواق جديدة في المنطقة بما يتواكب مع خطة الشركة التوسعية على مستوى نشاطي الخدمات الاستشارية في قطاع المشروعات وقطاع التدريب أيضا، مع التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة وحلول مبتكرة لعملائها.