وزير الخارجية البريطاني: حماس تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كشف اللورد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، أن اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، متعثر حاليًا بسبب إحجام حماس عن الاتفاق.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أكد كاميرون على الحاجة الملحة لوقف الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. وشدد على أن ضمان وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى في الشرق الأوسط، إلى جانب الحاجة الماسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى غزة.

قال كاميرون: "نريد أن يحدث هذا التوقف الآن مع صفقة الرهائن المطروحة الآن على الطاولة ويجب على حماس قبولها".

وحدد وزير الخارجية العناصر الرئيسية الضرورية للتوصل إلى حل دائم للأزمة، بما في ذلك العودة الآمنة لجميع الرهائن، وإقامة دولة كريمة للشعب الفلسطيني، وانسحاب حماس من غزة.

وتؤكد تصريحات كاميرون جهود المجتمع الدولي للتوسط في وقف الأعمال العدائية ومعالجة الوضع الإنساني في غزة. ومع ذلك، فإن إحجام حماس عن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح يظل يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام في المنطقة.