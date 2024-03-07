الملاكمون يؤدون مرانهم الأخير استعدادا لحدث "الفوضى القاضية" يوم الجمعة بالسعودية

اختتم الملاكمون المشاركون في حدث الفوضي القاضية غدا الجمعة في العاصمة السعودية الرياض تدريباتهم أمام حشد جماهيري ضخم بمنطقة بوليفارد ورلد.

أنهى أبرز طرفا نزال " الفوضى القاضية " المرتقب، بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وبطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل الملاكم فرانسيس نغانو استعداداتهما للالتقاء في المباراة التاريخية المرتقبة.

ويمثل النزال واحدةً من أكثر المناسبات الرياضية أهميةً لدى الجماهير؛ لما يتميز به من جمعه بطلين عالميين شهيرين، إضافةً إلى حضور عدد من الأسماء البارزة في عالم وتاريخ الملاكمة الحديثة، كما يعد واحدةً من الفعاليات التي ينتظر أن تشهد فواصل حماسيةً استثنائية، حيث حصدت أهميةً كبرى من مختلف المنصات والجهات الإعلامية المهتمة برياضة الملاكمة من جميع أنحاء العالم.

وخلال لقاء انغانو وجوشوا بالإعلام تبادلا مجموعة من التصريحات التي يتوعد فيها كل منهما الآخر، واختتمت التدريبات بصورة جماعية للبطل جوشوا مع عدد من الملاكمين السعوديين الصاعدين.