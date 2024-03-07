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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس تعليم الكبار: نسعى لمحو الأمية الرقمية للمرأة الشريك الأساسي في التنمية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك  الدكتور عيد عبد الواحد رئيس هيئة تعليم الكبار في تكريم المتحررات من الأمية، خلال مبادرة (تمكين واستدامة) بالمنتدى التاسع للمتحررات من الأمية بعنوان ( الحركة المجتمعية للتعليم والتعلم واستدامة التنمية)، والتي تقيمه جمعية المراة والمجتمع،وذلك يوم الخميس الموافق 7مارس2024 بمركز التعليم المدني.


وجاءت كلمة  الدكتور/عيد عبد الواحد رئيس هيئة تعليم الكبار معبرة عن أهمية تعليم المرأة، وتمكينها والانتقال من مجرد التعليم الأبجدي الهجائي، والحسابي إلى محو الأمية الرقمية  لجودة حياتها، ولتكون شريك اساس في التنمية.

 

 ودعى لأهمية الاتصال والتواصل لجذب الدارسات لفصول محو الأمية والقضاء على ظاهرة الإحجام والعزوف، وخاصة في صعيد مصر.

 

كما أكد على ضرورة الشراكة والتشبيك بين القطاعات المختلفة وبخاصة المجتمع المدني، وأكد  على أهمية وضرورة تعليم وتعلم المرأة، فهي عماد الأسرة وضمان لتعليم وتعلم أبنائها. وفي نهاية كلمته توجه  بالشكر سهام نجم رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والمجتمع .وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الفائزات المتحررات من الأمية.

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