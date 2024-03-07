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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد قبرص: الآن أو لا يتم أبدًا

صدى البلد

تقترب الجهود المبذولة لإعادة توحيد قبرص من منعطف حرج، حيث حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد لتسوية النزاع الطويل الأمد الذي قسم الجزيرة لعقود من الزمن.

وأكد كولن ستيوارت، الممثل الخاص للأمم المتحدة في قبرص، على الحاجة إلى الشجاعة السياسية من جانب القادة على الجانبين وحث جماعات المجتمع المدني على اغتنام الفرصة، قائلاً: "إما أن يكون ذلك الآن أو لا يأتي أبداً".

وسلط ستيوارت الضوء على تعيين ماريا أنجيلا هولغوين كويلار، وهي دبلوماسية كولومبية مخضرمة، مؤخرا، باعتباره "فرصة هائلة" لقياس ما إذا كانت الظروف مواتية لاستئناف المفاوضات. وأعربت هولغوين، استناداً إلى تجربتها في تسهيل اتفاقيات السلام التاريخية، عن تفاؤلها بشأن قدرتها على المساهمة بشكل إيجابي في حل الصراع.

وقد تم تجديد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (UNFICYP)، التي أنشئت في عام 1964 لمنع المزيد من الأعمال العدائية بين الطائفتين في الجزيرة، بشكل مستمر في غياب تسوية سياسية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة على مدى عقود من الزمن، فقد أصبح احتمال السلام بعيد المنال على نحو متزايد في السنوات الأخيرة.

وكانت دعوة زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار إلى حل الدولتين سبباً في تعقيد الطريق إلى المصالحة، مع رفض القبارصة اليونانيين فكرة إضفاء الطابع الرسمي على التقسيم. ومع ذلك، ظل ستيوارت متفائلاً، مشددًا على إمكانية إحراز تقدم إذا أظهرت جميع الأطراف شجاعة سياسية واستعدادًا للتفاوض.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، بما في ذلك احتمال ذوبان الجليد في العلاقات بين اليونان وتركيا، أكد ستيوارت على أهمية اغتنام الفرصة الحالية للتقدم نحو الحل.

 

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