غدا.. قطع المياه عن مدينة الحوامدية لاستكمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها لمدة (10) ساعات من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة إلى الساعة الثامنة صباح بعد غد السبت، في إطار تنفيذ أعمال ربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجهًا رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

