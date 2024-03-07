التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يحصد جائزة الابتكار الصناعي

حصلت شركتين من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على المركز الأول في التصفيات النهائية لجائزة الابتكار الصناعي 2023 الأولي في تصنيف الشركات الكبيرة والمتوسطة، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ التي تنفذ مشروع جائزة الابتكار INNO AWARD 2023 نيابةً عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ)، وذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة و التعاون الدولي في مصر.

حصدت شركة روكال المركز الأول في الشركات الكبرى وتعد روكال شركة مصرية رائدة في إنتاج مواد عزل البناء. وتقدم منتجات عزل موثوقة وفعالة لشركات المقاولات والمقاولين في مصر والخليج وذلك بمنتج مميز في مجال العزل والتبطين.

وحققت شركة داينا كيم المركز الأول في الشركات المتوسطة وهي شركة متخصصة في مجال صناعة المنظفات وتقدمت بمنتج جديد داعم للبيئة ويقلل من أضرار التلوث البيئي فضلا عن كونه منتج اقتصادي وموفر يصلح لكافة الاستخدامات.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه سعيد بحصاد جائزة الأبتكار لصالح شركات قطاع الكيماويات والأسمدة وهو ما يؤكد أن القطاع واعد ولديه فرصة كبيرة في الابتكار لتنوع وثراء منتجاته ويركد على فكرته في تحويل مصر إلى مجتمع إبداعي ومبتكر بالإضافة إلى المساعدة في زيادة صادراتها، ونوه أن الجائزة هي تعبير عن نجاح الشراكة والاتصال والتعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين وعبر القطاعات من أجل تحقيق هدف الابتكار وصولا للعالمية.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه بذلك يكون قطاع الكيماويات حصد الجوائز الأكبر حيث تقدم للمسابقة عدد 24 شركة 5 منها فقط في قطاع الكيماويات حقق منها شركتين الجائزة في التصفية الأولى وهم شركة الأمل الشريف وشركة أورينت بمنتجات متميزة تخدم السوق المحلي والدولي ثم حققت شركتين المركزين الأولين في التصفية النهائية وهو ما يثبت قدرة الشركات على الابتكار ومنافسة المنتجات المحلية وكذلك الجودة التي لم تختلف عليها لجنة التحكيم.

بذكر أن جائزة الابتكار بدأ الترتيب لها منذ سبتمبر الماضي واستهدفت الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، وتُمنح الشركات الفائزة جوائز مالية، ودعم لوجستي؛ لمساعدتها على زيادة منتجاتها أو تحسين خدماتها، بما يُسهم في زيادة التنافسية، وتعزيز موقف الصناعة المصرية وصادراتها على الساحة العالمية.

وكان من بين المميزات التي ستحصل عليها الشركات المتقدمة للجائزة (زيادة الوعي بالابتكار الصناعي، والتدريب المكثف على إدارة الابتكار، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتأهيل للحصول على الاعتماد الدولي 56000 ISO.).