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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عضو باتحاد الصناعات: توفير السيولة الدولارية يعزز ثقة المستثمرين

صدى البلد

قال مبارك الهواوي عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الخطوات التي تنفذها الحكومة إجراءات حتمية وتمثل بداية حقيقية للإصلاح مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف قرار مهم وخطوة جريئة يجب أن تدار بعناية.

وأكد أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد لا بد أن تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازم لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر مرونة وقدرة علي تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
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وأضاف الهواري أن توافر السيولة من العملات الأجنبية، الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني قرار جيد ويعطي ثقة أكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق الموازية وإلغائها على المدى القريب.

وأضاف الهوارية: أتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة وأتمنى منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة مما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة ممن خلال مبادرات تمويلية محفزة للاستثمار.

وقدم مبارك الهواوي عددا من التوصيات محددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة فضلا عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.

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