ممثل المجلس الدولي للمطارات يشيد بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي

أشادت ممثل المجلس الدولي للمطارات -إقليم أفريقيا - “ادجا بانيل” مدير التدريب بالمجلس الدولي، بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي.

جاء ذلك خلال زيارة إلى المركز التدريبي على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات - إقليم أفريقيا - ( القاهرة 2024)، والذي استضافته مصر خلال الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس الجاري.

ونظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس، زيارة لممثل المجلس الدولي للمطارات “أدجا بانيل”، إلى مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك لمناقشة التعاون بين كلا من شركة ميناء القاهرة الجوي والمجلس الدولي للمطارات في المجالات التدريبة المختلفة في أفريقيا.

وأعربت ممثل المجلس الدولي للمطارات -إقليم أفريقيا-، عن رغبتها في التعاون مع المركز في مجال التدريب في إفريقيا.