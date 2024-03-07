لطلاب الثانوية العامة 2024 .. أفضل جدول مذاكرة خاص لـ شهر رمضان

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إنه لا يجب الانتباه إلى كثرة الاحتفالات المنتشرة في أيام رمضان المبارك خاصة طلاب الثانوية العامة.





وأكد الدكتور مجدي حمزة في تصريحاته لـ صدي البلد، تنظيم الوقت وتغيير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة مع حلول أيام رمضان المبارك لافتة، إلى أن أفضل أوقات للمذاكرة في الصباح الباكر.



واضاف الخبير التربوي، أن افضل وقت للمذاكرة هو بعد صلاة الفجر حتي الساعة الثامنة صباحا، مؤكدا علي اخذ وقت كاف من النوم خلال اليوم الدراسي في رمضان.

أوضح مجدي حمزة أن أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأردف أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.