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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شُعبة الطاقة المستدامة تطالب بتفعيل منصة السخانات الشمسية

صدى البلد

عقدت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تنظيم السوق في هذا القطاع وتفعيل منصة السخانات الشمسية وتأهيل الشركات العاملة في هذا القطاع وتفعيل القرارات المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة في حضور المهندس أمجد الحويحي رئيس قطاع الدراسات بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس إيهاب فاروق مدير عام الاختبارات بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس محمد صبري الرئيس التنفيذي لوحدة الإنتاج الأنظف بوزارة الصناعة والتجارة.

وتناولت المناقشات سبل التعاون والتنسيق خلال الفترة القادمة بين الشُعبة من خلال الغرفة وكافة الجهات المعنية من أجل زيادة استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل واعتماد السخانات الشمسية وشركات السخانات الشمسية واعتماد مواصفات عامة مناسبة للسوق المصري.

وقال أيمن هيبة إن الشُعبة تعمل طبقًا لاتجاه الدولة باستخدام الطاقة الشمسية بما يكفي السوق المحلي ثم الاتجاه إلى التصدير مستقبلا خاصة ان مصر سباقة في استخدام الطاقة الشمسية منذ سنوات ماضية مشددًا علي أهمية تنظيم سوق الطاقة الشمسية في مصر بما يحقق المصلحة العامة وفتح الباب أمام الشركات لدعم مبادرة توطين الصناعة المحلية وهذا يتطلب تأهيل لكل أطراف هذه المنظومة من شركات ومهندسين وفنيين ثم التوعية بأهمية استخدام الطاقة الشمسية حتي تكتمل هذه المنظومة.

وتابع هيبة : نسعى لمواكبة التطورات الحديثة بما يحقق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة  وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر وعي استخدام الطاقة الشمسية في تطبيقات التسخين الحراري، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وهي خطة الشُعبة التي نسعى إلى تنفيذها عن طريق الغرفة.

وطالب “هيبة” بتطبيق برنامج قومي لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في تسخين وتدفئة المياه في التطبيقات المنزلية والصناعية والتجارية بهدف تقليل الاعتماد علي الغاز الطبيعي المدعوم من الدولة والمساهمة في تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز الطبيعي أو وقود السولار مما سيؤدي إلى توفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي وتوجيهها إلى الصناعات التحويلية والتصدير.

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