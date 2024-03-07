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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجميع الطلاب.. كيف تستعد للامتحانات خلال شهر رمضان؟ خبير تربوي يوضح

طلاب مدارس
طلاب مدارس

مع اقتراب وقت الامتحانات يبدأ الطلبة في الشعور بالقلق والتوتر، لهذا يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية الاستعداد للامتحانات بأفضل الطرق وتنظيم الوقت لتحصيل المناهج بسهولة ووضع خطط للمراجعة لضمان الحصول على أفضل الدرجات خاصة تزامنها لشهر رمضان الكريم.

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربو، أن  إدارة الوقت عند التحضير للامتحانات هي سر النجاح والتفوق، حيث يسهل تنظيم الوقت من وضع خطة زمنية للمذاكرة.

واشار خلال تصريحاته لصدي البلد إلى الانتباه إلى وضع جدول زمني قابل للتطبيق لمراجعة جميع المواد، على أن يتخلله أوقات للراحة، للمساهمة في تنشيط العقل، بالإضافة إلى التخلص من المشتتات لتسهيل استرجاع الدروس.

وشدد علي أن الاستعداد الجيد للامتحانات يعتبر عنصراً رئيسياً في تحقيق النجاح الأكاديمي والأهداف التعليمية، لافتا إلى وضع خطة تشمل الدروس التي تحتاج إلى مضاعفة الجهد في التحضير لها حتى يتم البدء بها خلال فترة الاستعداد، وتشكيل مجموعات دراسية ومناقشة المواضيع وحل الأسئلة معاً.
 

وأكد على أهمية حل الأسئلة السابقة والامتحانات التجريبية للتعود على نمط الأسئلة واختبار مستوى استيعابهم للمواد، كما أن تحليل الأخطاء والنجاحات سيساعدهم في تحديد الجوانب التي يحتاجون إلى تحسينها.

يحتاج الطالب للتحضير النفسي قبل الامتحان، حيث يكون من فوائد الاستعداد للاختبارات اجتياز الامتحان والحصول على أعلى الدرجات. ومن أهم الخطوات التي تساعد على التأهب النفسي للامتحان ما يلي:

• تجنب السهر والنوم المبكر.

• وضع جدول زمني لتنظيم مراجعة المواد الدراسية.

• ضع هدف واضح حتى تسعى لتحقيقه.

• جهز أدوات المدرسة والملخصات الخاصة بجميع المواد الدراسية.

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