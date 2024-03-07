التموين: إقامة 56 معرضا و25 شادر "أهلا رمضان" في الدقهلية بتخفيضات 35٪

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري ووكلاء وزارة التموين في محافظات الجمهورية بزيادة أعداد المعارض والشوادر السلعية المقامة في كل محافظة مع وجود نسب تخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في السوق المحلية.

من جهته كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية خلال جولة تفقدية في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين أنه يتم طرح كيلو الأرز رفيع الحبة في معارض اهلا رمضان بسعر 25 جنيها، وكيلو الأرز عريض الحبة بسعر 27 جنيها.

وقال دايرة إنه تم إقامة 56 معرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلي 35٪ على مستوي المحافظة منها 4 معارض رئيسية في مدينة المنصورة، إضافة إلي 25 شادر أهلا رمضان تضم الخضروات والفواكه واللحوم، موضحا أن معدل الضخ اليومي من السكر الحر بسعر 27 جنيها في كافة المعارض والشوادر يتراوح من 50 الي 60 طنا، ومن 30 الي 40 طنا لحوم طازجة ومجمدة.

واضاف دايرة أنه يتم تسيير 14 سيارة سلع متنقلة بحمولة تتراوح من 1.5 الي 5 أطنان، في المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة الدقهلية، وبالنسبة لمشاركة القطاع الخاص تم مشاركة نحو 120 سلسلة تجارية في معارض أهلا رمضان من خلال تخصيص ركن خاص داخل كل فرع.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية الي أنه يتم تشديد الرقابة على كافة المنافذ والمعارض السلعية من أجل توفير السلع بتخفيضات المعارض في مختلف الأماكن والوصول إلى القرى البعيدة، وتوفير المنتجات والسلع والتخفيضات لضمان وصول التخفيضات لمستحقيها.

وعن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية في محافظة الدقهلية ، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المحافظة أنه يكفي مدة تزيد عن 3 اشهر، كما أنه تم صرف نحو 48٪ من مقررات شهر مارس الجاري لحاملي البطاقات التموينية والتي يبلغ عددها 1 مليون و 750 الف بطاقة بعدد مستفيدين يصل الي 5 ملايين و50 الف مواطن.

وقال علي حسن وكيل مديرية التموين في الدقهلية أن معدل الصرف الشهري من السلع التموينية يصل الي 280 مليون جنيه وذلك من خلال 3 آلاف بقال تمويني ومنفذ جمعيتي و7 فروع تجزئة تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، بينما يتم إنتاج 19.5 مليون رغيف بلدي يوميا للمستفيدين من منظومة الخبز المدعم وذلك من خلال 1812 مخبز.

من جانبه قال محمد زغلول مدير عام التجارة بمديرية التموين في الدقهلية أنه يوجد 8 مطاحن في المحافظة، و20 مستودع دقيق بحصة يومية تصل إلي 1500 طن دقيق مدعم .

بدوره قال رمضان الشحات مدير عام المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية المطروحة في معارض وشوادر اهلا رمضان تكفي احتياجات المواطنين.

وطالب مدير عام المركز الاعلامي بوزارة التموين المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تطلقها بعض الفئات المحرضة على السوشيال ميديا، مؤكدا أن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة و جودة مرتفعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.