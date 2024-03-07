رئيس تجارية القليوبية: الإفراج عن البضائع من الموانئ يسهم في توافر السلع

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن البضائع في المواني المصرية، لافتا إلى أن القرار سوف يساهم في توفير السلع في الأسواق، وسيحدث انخفاض تدريجي في الأسعار.

وأضاف رئيس تجارية القليوبية في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة، وتشمل البضائع المفرج عنها تحتوي على السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سوف يساهم في توفير كافة السلع في الأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.



وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قرار الإفراج عن البضائع من المواني، يعد خطوة هامة تم اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية، والتى تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن المصرى على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعا.



وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الدولة المصرية اليوم لا تجد أي صعوبة في توفير عملتها الأجنبية، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع الموجودة داخل المواني المصرية، سوف تحقق استقرارًا كبيرًا في الأسواق، بالإضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب.