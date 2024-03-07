نائب "العربي للدراسات": الهجوم على رفح يفجر الأوضاع في الشرق الأوسط

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إقامة الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية يعد احتكاك بمصر وسيخلق إشكالية كبيرة قد تتسبب في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القيام بعملية عسكرية في رفح التي بها مليون ونصف فلسطيني سيؤدي إلى ارتكاب مجزرة بطريقة صعب جدا التحكم بها، محذرا من خطوات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن الهجوم على رفح سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة بمثابة تهدئة للواقع العربي الغاضب منها بشدة، حيث أصبح العالم العربي والإسلامي في حالة غليان من تصرفات الاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل خسرت أخلاقيا وقانونيا.

