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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة اليوم.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

صدى البلد

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر والذي يقام على ملعب أول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري تاريخ مواجهات القطبين في مسابقة كأس مصر قبل انطلاق مباراة اليوم الجمعة .

ألتقيا الفريقين في مسابقة كأس مصر 33 مرة ، فاز الأهلي في 16 مرة ، وفاز الزمالك 11 ، وتعادلا في 6 لقاءات وتم حسمها بالركلات الترجيحية.

وأحرز المارد الأحمر 58 هدفا في شباك غريمه التقليدي خلال مسابقة كأس مصر ، فيما سجل الزمالك في مرمىمنافسه 48 هدفا خلال نفس المسابقة.

الاجتماع الفني لنهائي كأس مصر

الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس مصر ، عقد أمس وتحدد خلاله أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.


وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

المران الختامي للأهلي والزمالك

من جانب اخر اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك ، حيث خاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني، قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

بدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.

فيما ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مساء أمس على اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

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