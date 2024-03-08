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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموعد والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر

صدى البلد

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر والذي يقام على ملعب أول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

القطبين يسعان لحصد اللقب في احتفالية مبهرة بالرياض يحيها الفنان عمرو دياب ، وسط حضور كوكبة من الرياضيين والفنانين.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب رقم 39 لكأس مصر ، بينما يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 لنفس المسابقة

المباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة ، بتوقيت القاهرة ، وتبث على قنوات أون تايم سبورت وإم بي سي مصر بتعليق مدحت شلبي.

 

الاجتماع الفني لنهائي كأس مصر

الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس مصر ، عقد أمس وتحدد خلاله أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.


وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

المران الختامي للأهلي والزمالك

من جانب اخر اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك ، حيث خاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني، قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

بدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.

فيما ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مساء أمس على اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

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الموعد والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر


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