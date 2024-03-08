هنا جودة: نسعى لحصد ذهبية الفرق لتنس الطاولة بدورة الألعاب الإفريقية

تحدثت هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأفريقية، وبعد تأهل منتخب السيدات إلى نهائي الفرق.

وتستضيف مدينة أكرا الغانية منافسات دورة الألعاب الأفريقية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

قالت هنا جودة: “منافسات دورة الألعاب الأفريقية جيدة كثيرًا، كما أن صالة المباريات مميزة ومختلفة، وقدم جميع اللاعبين أداءًا جيدًا ، لاسيما وان جميع المنتخبات على أعلى مستوى“.

وأضافت: “سعيدة كثيرًا بتحقيق الميدالية الذهبية، حيث إن مباراة النهائي كانت صعبة وقوية، خاصة إن مباريات النهائي بيني وبين دينا مشرف دائمًا ما تكون ممتعة وشيقة وأستمتع كثيرًا بمواجهتها“.

وعن مواجهة نيجيريا في نهائي الفرق، تابعت هنا جودة: “سنستعد جيدًا لهذه المباراة، وسنحصل على بعض من الراحة، كما أننا على أتم الاستعداد والجاهزية لهذه المباراة“.

وواصلت: “بالتأكيد كنت سأشعر بالسعادة إذا حملت علم مصر في افتتاح البطولة ولكن لم تتح الفرصة بسبب مباراة النهائي“.

وعن هدفها في أولمبياد باريس 2024، أكدت: “هدفي التركيز في جميع المباريات، وسأقوم بتحسين المستوى الخاص بي في ظل مشاركة أفضل اللاعبات على مستوى العالم، ولكي أكون مرشحة لحصد ميدالية“.

واختتمت لاعبة المنتخب المصري حديثها قائلة: “أشكر عائلتي كثيرًا ووالدي ووالدتي على دعمهم ومساندتهم الدائمة لي“.