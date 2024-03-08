عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا جودة: نسعى لحصد ذهبية الفرق لتنس الطاولة بدورة الألعاب الإفريقية

صدى البلد

 

تحدثت هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعدما توجت بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأفريقية، وبعد تأهل منتخب السيدات إلى نهائي الفرق.

وتستضيف مدينة أكرا الغانية منافسات دورة الألعاب الأفريقية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

قالت هنا جودة: “منافسات دورة الألعاب الأفريقية جيدة كثيرًا، كما أن صالة المباريات مميزة ومختلفة، وقدم جميع اللاعبين أداءًا جيدًا ، لاسيما وان جميع المنتخبات على أعلى مستوى“.

وأضافت: “سعيدة كثيرًا بتحقيق الميدالية الذهبية، حيث إن مباراة النهائي كانت صعبة وقوية، خاصة إن مباريات النهائي بيني وبين دينا مشرف دائمًا ما تكون ممتعة وشيقة وأستمتع كثيرًا بمواجهتها“.

وعن مواجهة نيجيريا في نهائي الفرق، تابعت هنا جودة: “سنستعد جيدًا لهذه المباراة، وسنحصل على بعض من الراحة، كما أننا على أتم الاستعداد والجاهزية لهذه المباراة“.

وواصلت: “بالتأكيد كنت سأشعر بالسعادة إذا حملت علم مصر في افتتاح البطولة ولكن لم تتح الفرصة بسبب مباراة النهائي“.

وعن هدفها في أولمبياد باريس 2024، أكدت: “هدفي التركيز في جميع المباريات، وسأقوم بتحسين المستوى الخاص بي في ظل مشاركة أفضل اللاعبات على مستوى العالم، ولكي أكون مرشحة لحصد ميدالية“.

واختتمت لاعبة المنتخب المصري حديثها قائلة: “أشكر عائلتي كثيرًا ووالدي ووالدتي على دعمهم ومساندتهم الدائمة لي“.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

حكم اشتراط صاحب المال على المضارب المتاجرة في سلعة معينة.. دار الإفتاء ترد

بمناسبة يوم الشهيد.. مزايا وتسهيلات كفلها القانون لأسر الشهداء

الجمعة اجازة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة اليوم من مسجد المشير طنطاوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ