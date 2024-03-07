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الإشراف العام
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ديني

وفد الكلية الإسلامية العالمية: خريجو الأزهر أسهموا في نهضة المجتمع التايلاندي

صدى البلد

أشاد وفد الكلية الإسلامية العالمية بجامعة كروك بتايلاند بمنهج الأزهر الشريف، المتسم بالوسطية الاعتدال على مر التاريخ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

وأكد جران مألوليم نائب رئيس جامعة كروك للشئون الخارجية أن خريجي جامعة الأزهر أسهموا في نهضة المجتمع التايلاندي، وشغلوا مناصب رفيعة في تايلاند، وكانوا خير سفراء للأزهر الشريف بوسطيته واعتداله.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالوفد التايلاندي في رحاب جامعة الأزهر بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، و أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

وأوضح رئيس الجامعة أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي الطلاب الوافدين عناية خاصة باعتبارهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر ولله الحمد قد فازت في مطلع هذا العام الدراسي بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الجامعة تتميز بوجودها في جميع أنحاء الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية، وتتميز بوجود ست كليات للطب يتبعها خمس مستشفيات جامعية تلبي الخدمات الصحية للمجتمع على مدار الساعة في القاهرة ودمياط وأسيوط وبالمجان.

وعبر رئيس الجامعة عن استعداده للتعاون مع الجانب التايلاندي من خلال القنوات الرسمية في وزارة الخارجية وسفارة تايلاند في القاهرة.

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