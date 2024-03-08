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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو من أعاق الوصول لاتفاق بشأن هدنة في غزة.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه تم بذل جهودا كبيرة من كل الأطراف خلال الأيام الماضية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

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وأضاف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حواره مع الإعلامي ضياء رشوان، ببرنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "Etc"،: "الهدنة في غزة مطلب لـ5 أطراف هي أمريكا ودول عربية ودول إقليمية والإسرائيليين والفلسطينيين وكل طرف من الأطراف له اعتبارات من الوصول إلى هدنة".

 

وأشار: "دائما نقول إن الساعات الأخيرة في المفاوضات هي الساعات الأصعب"، موضحا: "خلال الأيام الماضية من أعاق الوصول لاتفاق هو نتنياهو، وخرج بمطلب لم يناقش في اتفاق باريس، وهي أسماء الدفعة القادمة وليس الحالية والثمن المطلوب وهو يريد أن يستبق الأحداث".
 

غزة

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