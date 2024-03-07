رئيس حزب مصر القومي يكرم طفلتين من أبطال قادرون باختلاف

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية وتكريم أبنائنا من ذوي الهمم، استقبل رئيس حزب مصر القومي، الدكتور روفائيل بولس، طفلتين من برنامج "قادرون باختلاف"، وهما الطفلة "روضة وليد" والطفلة "هنا"، حيث قام بتكريمهما لأدائهما المميز خلال الاحتفالية.

وأعرب عن فخره وسعادته بتواجده بين أبناء الوطن، مثنيًا على النماذج الملهمة التي يمثلونها وعلى الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة لهم.

و أشاد بقدراتهم وثقته في قدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدًا استمرار حزب مصر القومي في دعم تلك الجهود ودمج ذوي الهمم في المجتمع واستغلال قدراتهم في بناء الوطن.