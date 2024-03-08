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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مهمة للجماهير.. الزمالك يرصد مكافآت إضافية للفوز على الأهلي

صدى البلد

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة وعد بمكافآت إضافية للاعبي الزمالك بخلاف ما تنص عليه اللائحة من أجل تحفيزهم للتتويج بكأس مصر.


وأشار برزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن فريقه مستعد لمباراة القمة، ويتمنى العودة بكأس مصر للقاهرة.


وشدد برزي على أنه يتمنى أن تسود الروح الرياضية بين الجميع، موجهًا رسالة لجماهير الزمالك بتشجيع فريقهم فقط، ومساندة اللاعبين.


وحول التدعيمات الجديدة، قال برزي أن مجلس الإدارة كان يعلم ما عليه فعله فور انتخابه، ونجح في تغيير الصورة الذهنية للنادي، ودعم الفريق بالعديد من الصفقات القوية.

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