محمد صلاح: قدرات جوميز مع الزمالك ستظهر أمام الأهلي.. والمباراة ستكون مفتوحة

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن مواجهة نهائي كأس مصر سوف تحسم في المستطيل الأخضر، مشيرا إلى أن هناك علاقات طيبة حاليا تجمع مسئولي الأهلي والزمالك، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الجماهير بين الفريقين داخل الملعب.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "أتمنى أن تستقبل جماهير الناديين عبدالله السعيد وإمام عاشور بشكل جيد، وأتمنى أن يتم التعامل بحكمة، وأن يكون هناك روح إيجابية في الملعب بين جميع عناصر الفريقين، ولقطة حسن شحاتة ومحمود الخطيب والاتجاه نحو الجمهور كان تلقائية، ولم يكن مرتبا لها".

وأضاف: "المباراة في السعودية سوف تكون هناك مراقبة كبيرة للمدرجات، وأتمنى ظهور الجمهورين بشكل جيد، خصوصا في ظل الجهد المبذول من تركي آل الشيخ ومنظمي اللقاء".

وأكمل: "مباراة الأهلي أمام الزمالك ستكون احتكاك قوي لـ جوميز وستظهر قدرات المدرب، خصوصا أنه لم يستقر على التشكيل الأساسي للفريق الأبيض منذ توليه المسئولية، والمباراة ستحسم في الملعب فقط بعيدا عن تصريحات المدربين أو التقاط أي صور مع الجماهير، وسنعرف الفائز منذ أول ربع ساعة في اللقاء، وسيظهر الفريق الذي سيهاجم والآخر الذي يدافع، وعنصر التوفيق سوف يكون له دور كبير".

وواصل: "تشكيل الزمالك يبدو معروف في الدفاع المثلوثي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد، والازمة ستكون في خط الوسط، سواء دونجا او عبدالله السعيد، والأهلي لديه تشكيل ثابت حتى في ظل الغيابات يدخل لاعبين آخرين".

وختم: "نصف ملعب الفريقين والحراس لو كانوا موفقين، سوف يكون لهم دور في حسم اللقاء، الأهلي والزمالك سوف يلعبان جيم مفتوح، وستكون هناك أهداف كثيرة في المباراة".