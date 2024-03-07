عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تتعهد بتقديم 20 مليون يورو إضافية لوكالة أونروا

صدى البلد

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير، بحسب وكالة "رويترز".

 

وعلّقت الولايات المتحدة الأمريكية، يناير الماضي "بشكل مؤقت"، تمويلات مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على خلفية مزاعم مشاركة 12 موظفا في الوكالة بالهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن منزعجة من هذه المزاعم، وعلقت مؤقتا تمويلات مخصصة لأونروا.

 

وذكر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "علقت وزارة الخارجية مؤقتا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم، والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

 

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعلنت، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر.

 

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم، مضيفًا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

ترشيحاتنا

هل التفكير في أمور مخلة يفسد الصوم.. أمين الإفتاء يوضح

الصين تدعو إلى دعم حل سياسي لحرب السودان

وكالة موديز تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية

أسهل طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور

تحميل السكر داخل سيارة ملاكي.. غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع

رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية أحمد السقا تحتفل بعيد ميلادها.. صور

من حواجبه.. علامة تكشف الرجل النرجسي

إصابة كهربا وسمية الخشاب.. تفاصيل الساعات المؤلمة في برنامج رامز جلال الجديد

شاهد .. فعاليات النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو 2024

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ