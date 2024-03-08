عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عادل: هناك لاعبين لا تتأثر بالضغوط في مواجهات القمة

صدى البلد

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن هناك بعض اللاعبين تحول الضغوط إلى طاقة إيجابية داخل الملعب مثلما فعل محمود عبدالمنعم كهربا مؤخرًا عندما نجح في قيادة هجوم الفريق الأحمر بشكل جيد، ونجح في تسجيل عدة أهداف لفريقه، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين لا تتأثر مطلقا بالجماهير.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "هناك لاعبين دائمًا لديهم شخصية مختلفة في المباريات مثل محمد بركات عندما كان لاعبا في الأهلي وهو دائم (المزاح والتهريج) مع زملائه، لكن لاعبين آخرين يكونوا في حالة تركيز وبعضهم يقرأ القرآن".

وأضاف: "محمد صلاح بالفعل يتعامل بشكل احترافي مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر، وحسام حسن في حاجة لوجوده مع المنتخب، وأيضا صلاح دائما في خدمة منتخب مصر، ولابد من وجود متحدث رسمي لاتحاد الكرة ومنتخب مصر لتوضيح المواقف بالكامل، خصوصا في ظل التضارب الذي حدث منذ أمم أفريقيا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

قاهر الآيفون.. ميزات هتخليك تشتري هونر Magic 6 Pro بدون تفكير

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 4 ضربات في مناطق الحوثيين باليمن

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شعبان

الخارجية: تحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل مصرية تقف إلى جوارها

قبل مناقشته في البرلمان..تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

اوعي تاكله..علامة بقشرة البيض تشير لاحتمالية إصابتك بالتسمم الغذائي

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ