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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منيع ومنة شعبان يحملان العلم المصري في افتتاح دورة الألعاب الإفريقية

صدى البلد

 

استقرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على اختيار ثنائي للمشاركة في طابور عرض البعثة المصرية بافتتاح دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غانا.

وأعلن الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس البعثة المصرية في غانا عن اختيار الثنائي “عبد اللطيف منيع البطل العالمي للمصارعة، ومنه شعبان بطلة منتخب مصر للكاراتيه “.

وحققت مصر حتى الآن 11 ميداليات متنوعة في منافسات تنس الطاولة، والكاراتيه حيث حققت هنا جودة الميدالية الذهبية، بينما حصلت دينا مشرف على الميدالية الفضية، وحقق عمر عصر الميدالية الذهبية، بينما توج محمد البيلي بالميدالية البرونزية.

كما حقق يوسف بدوي وعبدالله ممدوح ونورسين علي ومنه شعبان 5 ميداليات ذهبية في الكاراتيه، وحقق طه طارق الميدالية الفضية وايه هشام البرونزية في منافسات الكاراتيه أيضاً.

وتبذل مقدمة البعثة الإدارية بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم مجهود، من أجل تذليل كافة العقبات والصعوبات وتجهيز الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

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