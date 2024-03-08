ناقد رياضي:كأس مصر بداية التعاون المثمر بين السعودية والاتحاد المصري للكرة

أعلن محمد عراقي، الناقد الرياضي، جاهزية ناديي الأهلي والزمالك، لمباراة نهائي كأس مصر التي ستقام اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، الرياض.



وقال محمد عراقي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، إن الأهلي والزمالك استعدان جيدا للمباراة ويرغبان في تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية.

وتابع عراقي :" مباراة كأس مصر ستكون بداية التعاون المثمر بين السعودية والاتحاد المصري لكرة القدم، وستشهد الفترة المقبلة، صور جديدة من التعاون بين الجانبين".

وأكمل:" الجهة المنظمة ترغب في خروج المباراة النهائية لكأس مصر في أفضل صورة، خاصة وأن اللقاء يعد الأبرز على مستوى الديربيات العربية".