إيهاب الكومي يكشف حقيقة الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، عدم وجود أزمة بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، وقائد الفراعنة، محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.



وقال الإعلامي إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، :" لا توجد أزمة بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح، والجهاز الفني واتحاد الكرة أكثر الناس حرصاً على سلامة محمد صلاح ".

وتابع : "تصريحاتي بشأن محمد صلاح أخذت بشكل خاطيء، ولم يحدث أي لقاء حتى الآن بين محمد صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر، وهناك تنسيق كامل بين الدكتور أشرف صبحي والجبلاية".

وأردف إيهاب الكومي : "محمد صلاح أكثر الناس حرصاً على تمثيل المنتخب الوطني، ونجم ليفربول يظهر بتواضع شديد خلال معسكرات المنتخب الوطني".