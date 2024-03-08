دورة الألعاب الإفريقية.. منتخب الكاراتيه يحصد 7 ميداليات في اليوم الأول

سيطرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه على الميداليات في اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

حيث استطاع لاعبو المنتخب المصري تحقيق 7 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، فرق كاتا رجال ".

بينما حصد البطل المصري طه طارق على الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 ك.

وتوجت آية هشام لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات كاتا فردي سيدات.

ومن المقرر أن يقام اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية في نسختها الثالثة عشر.

وتضم البعثة الإدارية والفنية للكاراتيه كلًا من: “محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو الاتحاد الأفريقي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري وإلافريقي للكاراتيه، ومحمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس البعثة“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “عبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا للكوميتيه رجال، هاني شاكر مدربًا لكوميتيه سيدات، إبراهيم مجدي مدربًا لكاتا سيدات، بالإضافة إلى الحكام عماد السرسي، هيثم فاروق، وإيمان العباسي“.

ويتواجد في قائمة المنتخب المصري للكاراتيه “كوميتيه“ كلًا من: “ياسمين نصر الجويلي، أحلام حمدي، نورسين كمال، منة شعبان، حبيبة ماجد هيكل، هدير أحمد، محمد أحمد سلامة، مؤمن صبري، عبد الله ممدوح، يوسف عماد بدوي، طه طارق، وعبد الله هشام“.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري “كاتا“ كلًا من: “آية هشام، أسماء مجدي، نهى عنتر، كريم وليد صلاح الدين، مصطفى الغباشي، عبد الرحمن هشام، وزياد محمد“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.