عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة الألعاب الإفريقية.. منتخب الكاراتيه يحصد 7 ميداليات في اليوم الأول

صدى البلد

سيطرت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه على الميداليات في اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

حيث استطاع لاعبو المنتخب المصري تحقيق 7 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، فرق كاتا رجال ".

بينما حصد البطل المصري طه طارق على الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 ك.

وتوجت آية هشام لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات كاتا فردي سيدات.

ومن المقرر أن يقام اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية في نسختها الثالثة عشر.

وتضم البعثة الإدارية والفنية للكاراتيه كلًا من: “محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو الاتحاد الأفريقي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري وإلافريقي للكاراتيه، ومحمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس البعثة“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “عبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا للكوميتيه رجال، هاني شاكر مدربًا لكوميتيه سيدات، إبراهيم مجدي مدربًا لكاتا سيدات، بالإضافة إلى الحكام عماد السرسي، هيثم فاروق، وإيمان العباسي“.

ويتواجد في قائمة المنتخب المصري للكاراتيه “كوميتيه“ كلًا من: “ياسمين نصر الجويلي، أحلام حمدي، نورسين كمال، منة شعبان، حبيبة ماجد هيكل، هدير أحمد، محمد أحمد سلامة، مؤمن صبري، عبد الله ممدوح، يوسف عماد بدوي، طه طارق، وعبد الله هشام“.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري “كاتا“ كلًا من: “آية هشام، أسماء مجدي، نهى عنتر، كريم وليد صلاح الدين، مصطفى الغباشي، عبد الرحمن هشام، وزياد محمد“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء يتوعد شبكات تجار العملة: سنضرب بيد من حديد

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

صور ترامب ومناصريه.. الذكاء الاصطناعي سلاح يهدد مصير الانتخابات الأمريكية

بالفيونكة.. هنا الزاهد بملابس طفلة تشعل السوشيال ميديا

اختلسوا مليون دولار..18 مسئولا بالطيران المدني يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون

بيخبوا السكر| ابن سامي مغاوري يوثق تعرضه ووالدته للاعتداء في مول معروف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء ممنوعون من العرقسوس في رمضان

الفرق كبير..عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

قصة زواج الفنانة سميحة أيوب وسعد الدين وهبة في عيد ميلادها

طبيب يفجر مفاجأة عن صيام مريض حساسية الصدر

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ