نجم الأهلي السابق يكشف عن مفاجأة بشأن نتيجة نهائي كأس مصر

وجه أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، تحية خاصة لإدارة نادي الزمالك، لنجاحها في إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، :" أوجه التحية إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على الصفقات الشتوية المميزة، ونجاحهم في هذا الملف".

وواصل أبو مسلم : "مباراة القمة دائما ما تكون صعبة ولا يمكن توقع نتائجها، والزمالك يدخل هذه المباراة بتركيز شديد وهذا وضح جليا على تصريحات مسئوليه".

وأردف:" الزمالك يمتلك العديد من الأوراق الرابحة، وأعتقد بأنه سيدفع باللاعب محمود شيكابالا منذ بداية المباراة نظرا لخبرته الكبيرة".



