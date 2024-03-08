عبد الحميد: الحالة الفنية للأهلي والزمالك تزيد من صعوبة نهائي الكأس

أكد تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، صعوبة مباراة القمة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، في نهائي كأس مصر.

وقال تامر عبد الحميد، لاعب الأهلي السابق ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، :"لقاءات الأهلي والزمالك دائما ما تكون خارج التوقعات، والحالة الفنية للأهلي والزمالك تزيد من صعوبة المباراة".

وأضاف:" الأهلي سيدخل المباراة وهو متفوق معنويا، بسبب كثرة اللاعبين المميزين، ونجاح المدرب السويسري مارسيل كولر، في قيادة الأهلي لمنصات التتويج".

وأكمل:" الزمالك سيراهن على توهج عدد من لاعبيه مثل شيكابالا وعمر جابر وزيزو، والفريق في حاجة ماسة لهذا الفوز تحت قيادة مدربه الجديد جوميز".

وأتم قائلا :" أوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، الذي جعل ديربي الأهلي والزمالك يصل للعالمية بهذا الشكل المميز والرائع".