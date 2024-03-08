أحمد عادل: جوميز استقر على 60% من قوام الزمالك.. وإمام عاشور كواليتي مختلف

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن التكتيك هو أساس كرة القدم، ومانويل جوزيه كان يلعب بتكتيك واحد محليا وقاريًا، وفي وجود لاعبين مميزين استطاعوا تنفيذ أفكاره على مدار سنوات عديدة، وحصدوا العديد من البطولات.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "جوزيه جوميز مدرب الزمالك، بدأ يضع يديه على نقاط القوة والضعف، واستطاع الوصول بنسبة 60% إلى التشكيل الأنسب واللاعبين الذين تستطيع تنفيذ أفكاره، وسنرى هل سوف تستطيع الصفقات الجديدة التأقلم والظهور بشكل طيب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "من الصعب أن يلعب عبدالله السعيد في مركز 6 مباراة كاملة، ومحمد عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك".

وحول أبرز ذكرياته في لقاء القمة، قال: "كانت مواجهة نهائي كأس مصر 4-3، والذي كان من أمتع مواجهات الفريقين، بعدما نجح الأهلي في حسم اللقاء، بعدما كان متأخرًا في أكثر من مرة، ومانويل جوزيه لم يقم بشحن اللاعبين أو بالضغط عليهم عصبيًا، هو دائمًا فقط كان يقوم بتحفيز اللاعبين أو يتحدث معهم بطريقة قوية لاستفزاز طاقاتهم داخل المستطيل الأخضر، وكان دائما يتعامل نفسيا بشكل جيد مع اللاعبين".

وأكمل: "جوزيه كان مسيطرًا على اللاعبين، خصوصا أنهم كانوا نجومًا في تلك الفترة، وكان من الصعب أن يحكم هؤلاء العناصر سوى مدرب بشخصية مانويل جوزيه".

وزاد: "إمام عاشور ترك انطباع جيد لدى جماهير الأهلي بعدما استطاع التألق في العديد من المباريات الكبيرة، وهو من أفضل كواليتي اللاعبين، ومستواه يتطور بشكل واضح، وقادر على نقل الهجمة، والتسديدات القوية بكلتا القدمين، وكذلك يقوم بالزيادة العددية بشكل جيد".

وأتم: "إمام عاشور أصبح من العناصر التي تثق فيهم الجماهير، ولكن هل يتأثر بالضغوط أمام الزمالك، الأمر سيرجع بكل تأكيد للشخصية، ولو كان في حالته سيفرق مع النادي الأهلي".