متحدث الوزراء يتوعد شبكات تجار العملة: سنضرب بيد من حديد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على الضرب بيد من حديد على إيدي شبكات تجار العملة التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتربح من السوق الموازية، موضحة أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعقد صفقات كبري يتم دراستها حاليا وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها لتوفير سيولة دولارية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسعى للقيام بعملية الإصلاح الشاملة والإصلاح الهيكلي في الاقتصاد مما يمكن الدولة من تجاوز التحديات الراهنة، مشددا على أهمية ضبط سعر الصرف في السوق والقضاء على السوق السوداء.

تابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ستؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد القضاء على السوق الموازية.