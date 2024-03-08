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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: التضخم وصل لأدنى مستوى في العالم والاقتصاد الأمريكي هو الأقوى

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن التضخم وصل لأدنى مستوى له في العالم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال الأقوى عالميًا.

وأضاف بايدن خلال خطابه السنوي لحالة الاتحاد أمام الكونجرس: "خفضنا التضخم من 9% إلى 3% وهي أقل نسبة في العالم، ومعدلات الاستهلاك تؤكد أن البلاد تسير في الطريق الصحيح تحت إدارتي".

وتابع  أنه قد تولى مسؤولية الرئاسة الأمريكية في واحدة من أحلك فترات تاريخها، لكنها عادت ووقفت على قدميها، متابعًا: "إذا ما وكلتموني في الانتخابات القادمة سأستعيد كل مقومات الديمقراطية الأمريكية".

وقال بايدن إنه يعمل على خفض الأسعار واهتم بصناعة الرقائق الإلكترونية على الأراضي الأمريكية لأول مرة، منوهًا بنجاح بلاده  في توفير 150 مليار دولار، للاستثمار في القطاع الخاص والطاقة النظيفة.

وأوضح بايدن أنه فاز في الانتخابات السابقة، وسيفوز في الانتخابات القادمة في 2024.
 

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