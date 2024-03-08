تظاهرات أمام الكونجرس للمطالبة بوقف النار في غزة تزامنًا مع خطاب بايدن عن حالة الاتحاد

خرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة قبيل خطاب حال الاتحاد للرئيس الأمريكي جو بايدن، للمطالبة بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعاق المتظاهرون حركة المرور في بوسطن ولوس أنجلوس، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصاً في بوسطن.

وتجمع العشرات قرب البيت الأبيض، مما دفع الشرطة لإغلاق طريق قريب. وقبل ساعات من إلقاء الخطاب، تم تطويق مبنى الكابيتول الأميركي بسياج عالٍ من الأسلاك كما هو معتاد قبل الخطاب الرئاسي السنوي أمام الكونجرس بمجلسيه.

وخلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونجرس، قال بايدن إنه يجب على إسرائيل القيام بدورها، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات، وحماية حياة المدنيين، مضيفاً أن "المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون ورقة مساومة أو اعتبار ثانوي".

وألقى الرئيس الأميركي، باللوم على حركة "حماس" في بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مشدداً على أن "الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين".

وتابع: "أقول هذا كمؤيد قوي لإسرائيل، خلال مسيرتي المهنية لم يكن أي شخص أكثر تأييداً لإسرائيل أكثر مني وأتحدى أي أحد. أنا أول رئيس أميركي يزور إسرائيل خلال وقت الحرب".

وأضاف: "لكن لا يوجد مسار آخر يضمن أمن إسرائيل وديمقراطيتها. لا يوجد مسار آخر يضمن للفلسطينيين العيش بسلام وكرامة، سوى حل الدولتين".

وأكد أنه "لا يوجد مسار آخر لإحلال السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب". واعتبر أن خلق الاستقرار في الشرق الأوسط يعني "احتواء التهديد الذي تشكله إيران".